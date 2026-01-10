Il ventiseiesimo anno consecutivo, il people show condotto da Maria De Filippi torna su Canale 5, confermando la sua presenza stabile nel panorama televisivo del sabato sera. Con la sua formula consolidata, rappresenta un appuntamento di riferimento per il pubblico. La frase

«M aria, apri la busta»: basta questa frase per capire che è sabato. E il sabato sera di Canale 5 è il regno di Maria De Filippi. Oggi, 10 gennaio, riparte con una nuova C’è posta per te, con una nuova edizione, a distanza di 26 anni dalla prima puntata assoluta. L’appuntamento è alle 21:30, in prima serata. Dal debutto nel 2000, C’è posta per te è un punto fermo della tv, sempre con i sentimenti al centro di ogni storia. Chiedere scusa, dire grazie, provare a rimettere insieme un rapporto interrotto: è per questi motivi che le persone scrivono a Maria, sperando che alla fine la busta si apra. «Che belva si sente?», Maria De Filippi sostituisce la padrona di casa e intervista Francesca Fagnani X Leggi anche › Tutto sulla nuova edizione di “C’è Posta per Te”, edizione 2026: ospiti, postini e quando inizia C’è posta per te 2026, prima puntata stasera 10 gennaio 2026, gli ospiti Can Yaman e Bova. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il ventiseiesimo anno consecutivo torna su Canale 5 il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, la certezza del sabato sera in tv

