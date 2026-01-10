Per gli ucraini Zelensky è ancora il comandante | non si vota finché lui non firma la pace

Per gli ucraini, Zelensky rimane il leader di riferimento, e la questione della pace è ancora aperta. La politica interna e l’opinione pubblica continuano a essere attive, come dimostrano le recenti manifestazioni contro la corruzione. Nonostante le tensioni internazionali, l’Ucraina mantiene la sua vita politica, evidenziando come la volontà popolare sia ancora presente e pronta a esprimersi in modo diretto.

Data la complessità della situazione internazionale, con la guerra che continua e un negoziato che lentamente si dipana, si tende a trascurare il fatto che l'Ucraina, e soprattutto gli ucraini, ha comunque una sua vita politica e un'opinione pubblica che, come qualche mese fa hanno dimostrato le manifestazioni contro la corruzione, è pronta a manifestarsi. Ne è testimonianza una recente ricerca del Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) che analizza in maniera approfondita l'attitudine degli ucraini rispetto a scelte importanti che potrebbero anche essere imminenti. La base di partenza è (come vedremo) la fiducia nel presidente Zelensky: l'ultimo dato parla di fiducia al 59%, sfiducia al 35%, incertezza al 6%, senza sostanziali cambiamenti rispetto alla tendenza degli ultimi sei mesi.

