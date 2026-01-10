A dicembre 2024, in Italia risultano circa 4 milioni di pensioni di invalidità. Tuttavia, il Sud presenta un incremento più significativo rispetto al Nord, con circa 500 mila assegni in più. Questa differenza evidenzia variazioni regionali nella richiesta e nell’erogazione di tali prestazioni, indicando possibili disparità socio-economiche tra le diverse aree del paese.

Milano, 10 Gennaio 2026 – Aumenta il numero delle pensioni di invalidità. Al 31 dicembre 2024 il numero delle pensioni di invalidità erogate in Italia ammontava a 4.313.351 unità, di cui 899.344 prestazioni previdenziali e 3.414.007 di natura civile. L’analisi di queste pensioni mette in luce che tra il 2020 e il 2024 quelle previdenziali sono diminuite del 14,5 per cento (-152.309), mentre quelle civili sono aumentate del 7,4 per cento (+234.770), anche se buona parte (pari al +6,2 per cento) sono salite tra il 2022 e il 2024. Si stima che nel 2024 la spesa per le pensioni di invalidità sia stata di 34 miliardi di euro, di cui 13 a copertura delle previdenziali e 21 delle civili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pensioni di invalidità, il Sud galoppa: 500 mila assegni in più rispetto al Nord

Leggi anche: Imu come una lotteria, Milano la seconda città che paga la tassa più alta: oltre 2.500 euro in più rispetto al sud Italia

Leggi anche: Tari, la stangata al Sud: si paga quasi il doppio rispetto al Nord

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pensioni di invalidità, il Sud galoppa: 500mila assegni in più rispetto al Nord - L'analisi della Cgia di Mestre evidenzia un aumento degli invalidi nel Mezzogiorno e cerca di stimare il costo delle truffe nel settore ... quotidiano.net