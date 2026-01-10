Pensioni basse per gli ex precari l' Udc avvia l’iter alla Camera per superare l' impasse
L'Udc ha avviato alla Camera l’iter della proposta di legge n. 2749, presentata il 19 dicembre, per affrontare il problema delle pensioni basse degli ex precari. La proposta, attualmente in fase di assegnazione alle Commissioni competenti, mira a superare l’attuale impasse legislativa in materia di previdenza. La discussione si inserisce nel contesto delle politiche di tutela sociale e di revisione delle condizioni pensionistiche.
La proposta di legge n. 2749, presentata il 19 dicembre scorso, è una proposta di legge ordinaria di iniziativa parlamentare e si trova attualmente in fase di assegnazione alle Commissioni competenti. Il testo prevede il riscatto e la valorizzazione dei periodi di lavoro svolti con contratti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
