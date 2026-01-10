Pensioni agli ex precari Terrana Udc | Un atto di giustizia sociale atteso da anni
Decio Terrana dell’Udc sottolinea come l’avvio dell’iter normativo alla Camera rappresenti un passo importante per la tutela delle pensioni degli ex precari. Questa misura, attesa da anni, mira a riconoscere un diritto fondamentale a una categoria di lavoratori che da tempo necessita di risposte concrete. L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di attenzione sociale e giustizia, con l’obiettivo di garantire equità e dignità a chi ha contribuito al sistema pensionistico.
“Un atto di giustizia sociale atteso da anni”. Così Decio Terrana, coordinatore politico dell’Unione di centro in Sicilia, commenta l’avvio alla Camera dei deputati dell’iter normativo promosso dal presidente nazionale del partito Lorenzo Cesa per la salvaguardia delle pensioni degli ex. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
