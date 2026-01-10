Pensioni agli ex precari Terrana Udc | Un atto di giustizia sociale atteso da anni

Decio Terrana dell’Udc sottolinea come l’avvio dell’iter normativo alla Camera rappresenti un passo importante per la tutela delle pensioni degli ex precari. Questa misura, attesa da anni, mira a riconoscere un diritto fondamentale a una categoria di lavoratori che da tempo necessita di risposte concrete. L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di attenzione sociale e giustizia, con l’obiettivo di garantire equità e dignità a chi ha contribuito al sistema pensionistico.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.