Paura per il famoso italiano è successo proprio nel giorno del compleanno

Il noto architetto italiano Massimiliano Fuksas ha accusato un lieve malore durante la serata del suo 82º compleanno, venerdì 9 gennaio, a Firenze. La notizia ha suscitato preoccupazione, anche se non si segnalano conseguenze gravi. Fuksas, figura di grande rilievo nel panorama dell’architettura internazionale, si trovava a festeggiare in città, dove ha ricevuto cure appropriate.

Massimiliano Fuksas ha accusato un lieve malore nella serata di venerdì 9 gennaio, giorno del suo 82esimo compleanno, che l'architetto stava festeggiando a Firenze. L'archistar romano è stato soccorso e trasportato all' ospedale di Santa Maria Nuova, dove è stato ricoverato nel reparto di medicina interna per accertamenti. Il malore dopo la presentazione del libro, proprio nel giorno del suo compleanno. Fuksas si trovava nel capoluogo toscano per la presentazione del suo ultimo libro, "È stato un caso" (Mondadori, 2025), avvenuta al Nuovo Teatro Nazionale. All'incontro aveva partecipato anche l'architetto fiorentino Marco Casamonti.

