Paura per Caterina Balivo in Argentina | malore in aeroporto il ricovero e il lieto fine

Durante le vacanze di Capodanno in Argentina, Caterina Balivo ha vissuto un momento di apprensione a causa di un malore avvenuto in aeroporto. La conduttrice è stata prontamente ricoverata, ma fortunatamente le sue condizioni si sono stabilizzate. La notizia si conclude con un esito positivo, rassicurando i suoi fan e i media sulla sua salute.

(Adnkronos) – Momenti di paura per Caterina Balivo durante le vacanze di Capodanno trascorse in Argentina. La conduttrice de ‘La Volta Buona’ è stata costretta a trascorrere alcune ore in ospedale dopo essere svenuta in aeroporto a causa di un malore. A raccontare l’accaduto è stato il marito Guido Maria Brera che sui social ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paura per Caterina Balivo in Argentina: malore in aeroporto, il ricovero e il lieto fine Leggi anche: Caterina Balivo, malore in aeroporto in Argentina: il racconto del marito e la corsa in ospedale Leggi anche: Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina: cosa è successo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina, il marito Brera racconta tutto su Instagram: «Ha avuto un corpo a corpo con l’influenza»; La Volta Buona, pagelle 8 gennaio: Caterina Balivo in ospedale (8), il figlio di Al Bano vivo per miracolo (7). Caterina Balivo, malore in aeroporto in Argentina: il racconto del marito e la corsa in ospedale - Un viaggio di Capodanno dall’altra parte del mondo, pensato per il relax e per scoprire l’Argentina, si è trasformato, per qualche ora, in un imprevisto ... thesocialpost.it

Caterina Balivo, malore in aeroporto. Parla il marito Guido Maria Brera - L'imprenditore su Instagram: "Elogio la sanità argentina, sono stati rapidissimi" ... today.it

Caterina Balivo in ospedale in Argentina dopo uno svenimento, il marito Brera: “Corpo a corpo con l’influenza” - Ricordi di un Capodanno con imprevisto: in Argentina insieme al marito Guido Maria Brera, Caterina Balivo è stata colpita da un malore dovuto all’influenza ... fanpage.it

Caterina Amadini Educatore Cinofilo. . Quello che non ti dicono sulla paura dei botti è che dovresti sapere… Hai domande o vuoi condividere la tua esperienza Scrivimi nei commenti o in dm! Tanti Auguri di Buon Anno a te che segui la mia Pagina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.