Il Comune di Monteprandone ha approvato il ‘Patto per la lettura’, un accordo triennale che mira a promuovere la cultura e l’educazione attraverso iniziative dedicate alla diffusione della lettura. Il progetto, valido dal 2026 al 2030, si inserisce nell’impegno dell’amministrazione locale per favorire l’accesso ai libri e stimolare l’interesse per la cultura tra cittadini di tutte le età.

Il comune di Monteprandone ha approvato il ‘Patto per la lettura’, valido per cinque anni dal 2026 al 2030. Il documento consiste in un accordo per la creazione di una rete territoriale permanente, composta da tutti i protagonisti della filiera culturale interessati alla promozione del libro e della lettura, presenti in città e sul territorio limitrofo. La sua finalità è rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, per rafforzare il senso di comunità utilizzando il libro e la lettura come strumenti per attivare spazi culturali, di aggregazione e condivisione; gettare le basi per acquisire e mantenere negli anni la qualifica di ‘Città che legge’ e per intercettare finanziamenti da destinare allo scopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Patto per la lettura, ok al progetto per promuoverla

Leggi anche: ‘Patto per la lettura’, ecco l’iniziativa del Comune per facilitare l’accesso alla conoscenza

Leggi anche: Progetto “Oltre gli Sche(r)mi”: la Pro Loco Apice avvia un percorso di lettura in età precoce

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Patto per la lettura, ok al progetto per promuoverla.

A Trieste un progetto per promuovere la lettura - L'iniziativa coinvolge una serie di enti e associazioni come librerie, scuole e teatri ed ha vinto il bando "Città che legge 2024" dedicato alla promozione della lettura ... rainews.it