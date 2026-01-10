Pat Moss-Carlsson molto più della sorella di Stirling

Pat Moss-Carlsson è spesso ricordata come la sorella di Stirling Moss, ma la sua figura merita di essere riconosciuta per i propri meriti. Autentica appassionata di motorsport, ha conseguito successi significativi nel rally, distinguendosi per competenza e determinazione. La sua storia rappresenta un esempio di impegno e passione, confermando che il suo nome va oltre l’associazione familiare, contribuendo in modo importante alla storia delle competizioni automobilistiche.

È inevitabile che il suo nome venga inizialmente associato a quello del fratello maggiore, Stirling Moss, probabilmente il più grande pilota inglese di sempre. Sarebbe però profondamente riduttivo fermarsi a questo aspetto. Se è vero che il cognome Moss aprì alcune porte, è altrettanto vero che Pat dovette dimostrare molto più degli altri per essere

