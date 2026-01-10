Parto al Pronto soccorso I volontari | Un turno diventato memorabile

Un normale turno al Pronto Soccorso si è trasformato in un momento speciale grazie all'intervento dei volontari della Croce Rossa di Arezzo. I volontari, impegnati in servizio ieri mattina, hanno vissuto un’esperienza che rimarrà impressa, dimostrando l’importanza del loro ruolo nel supporto e nella cura della comunità. Questo episodio evidenzia come anche le situazioni quotidiane possano assumere un significato particolare attraverso l’impegno di chi dedica tempo e competenze agli altri.

AREZZO Ieri mattina, intorno alle 10:30, un intervento della Croce Rossa di Arezzo ha trasformato una normale giornata di servizio in un evento straordinario. Federico Liberto e Francesco Silei, entrambi dipendenti dell’associazione e studenti di infermieristica, sono stati chiamati per assistere una donna in avanzato stato di gravidanza. "Era un turno come tanti", racconta Federico, "ma appena arrivati al domicilio, a Saione, abbiamo capito che sarebbe stata una situazione delicata. La paziente era straniera, con difficoltà linguistiche, e le acque si erano già rotte. Il tempo per il trasporto era minimo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

