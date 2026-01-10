Parto al Pronto soccorso I volontari | Un turno diventato memorabile
Un normale turno al Pronto Soccorso si è trasformato in un momento speciale grazie all'intervento dei volontari della Croce Rossa di Arezzo. I volontari, impegnati in servizio ieri mattina, hanno vissuto un’esperienza che rimarrà impressa, dimostrando l’importanza del loro ruolo nel supporto e nella cura della comunità. Questo episodio evidenzia come anche le situazioni quotidiane possano assumere un significato particolare attraverso l’impegno di chi dedica tempo e competenze agli altri.
AREZZO Ieri mattina, intorno alle 10:30, un intervento della Croce Rossa di Arezzo ha trasformato una normale giornata di servizio in un evento straordinario. Federico Liberto e Francesco Silei, entrambi dipendenti dell’associazione e studenti di infermieristica, sono stati chiamati per assistere una donna in avanzato stato di gravidanza. "Era un turno come tanti", racconta Federico, "ma appena arrivati al domicilio, a Saione, abbiamo capito che sarebbe stata una situazione delicata. La paziente era straniera, con difficoltà linguistiche, e le acque si erano già rotte. Il tempo per il trasporto era minimo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Parto d’urgenza al Pronto soccorso di Arezzo: nasce una bambina nella shock room
Leggi anche: Parto d’urgenza al Pronto soccorso di Arezzo: nasce una bambina nella shock room
Parto al Pronto soccorso. I volontari: Un turno diventato memorabile.
Parto al Pronto soccorso. I volontari: "Un turno diventato memorabile" - Stanno bene la mamma e la bambina appena nata: "Sapevamo cosa fare". lanazione.it
Parto d’urgenza al Pronto soccorso di Arezzo: nasce una bambina nella shock room - 30, una donna al termine della gravidanza è stata presa in carico dalla Centrale Operativa del 118 di Arezzo e trasportata da un’ambulanza ... msn.com
Parto d’urgenza nella shock room del pronto soccorso di Arezzo: nasce bambina di 3,1 kg - È nata nella shock room dell’ospedale San Donato di Arezzo la bambina venuta alla luce oggi, 9 gennaio, alle 11. gonews.it
Parto d’emergenza questa mattina all’ospedale San Donato di Arezzo. Una donna di 29 anni, al termine della gravidanza, è stata soccorsa intorno alle 10.30 dal 118 e trasportata dalla Croce Rossa al pronto soccorso. Il travaglio, rapidissimo, ha reso necessa - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.