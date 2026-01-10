È iniziata rapidamente la raccolta fondi promossa da La Verità per sostenere il vicebrigadiere condannato a tre anni. L’iniziativa mira a offrire supporto a chi, intervenendo in situazioni di emergenza, si trova ora ad affrontare conseguenze legali. La campagna invita a contribuire per garantire assistenza e tutela a chi si impegna quotidianamente per la sicurezza pubblica.

Partita a razzo la sottoscrizione lanciata dalla Verità per aiutare il vicebrigadiere, condannato a tre anni per aver difeso un collega ferito da un siriano irregolare. Nel primo giorno dell’iniziativa le donazioni in favore del carabiniere sfiorano quota 20.000 euro. La somma che sarà raccolta servirà al militare per pagare la provvisionale: 125.000 euro complessivi che, secondo il giudice, dovrà versare ai familiari del clandestino morto nel 2020, bloccato durante un furto a Roma. Qui di seguito le coordinate per la donazione: Conto corrente intestato a Sei SpA Iban: IT 60 R 02008 01628 000107393460 Causale: AIUTIAMO IL CARABINIERE. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Partita a razzo la sottoscrizione per il carabiniere

Leggi anche: Al Del Duca previsti 11mila spettatori. La prevendita è partita a razzo, con solo 565 tagliandi disponibili per il settore ospiti. Biglietti esauriti in poche ore, tifosi mobilitati

Leggi anche: Sottoscrizione per ricomprare il defibrillatore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sicurezza, Meloni ammette: «Serve di più, ma i giudici...».

«Non ne potevamo più di quelle decisioni, la partita era una farsa! » Era il gennaio del 1959, e Roma si svegliava sotto una coltre di neve. In giro si parlava solo del razzo sovietico che aveva appena lasciato la Terra, ma all’Olimpico sembrava che si stesse pe - facebook.com facebook