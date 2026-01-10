Partenze granata Vona fa le valigie Non solo Ladinetti e Ianesi in bilico

Le partite e le decisioni di mercato si intrecciano in casa granata. Mentre la squadra si prepara alla difficile sfida contro la capolista Arezzo, si intensificano le voci e i movimenti riguardanti le partenze, con Vona, Ladinetti e Ianesi tra i nomi più discussi. Un momento di transizione che richiede attenzione sia sul campo che fuori, nel contesto di un mercato in piena attività.

Mentre la squadra si sta preparando alla complicatissima trasferta di domani in casa della capolista Arezzo, tutto intorno il mercato si anima. E' di ieri la notizia della cessione a titolo temporaneo – quindi fino al 30 giugno – del difensore Edoardo Vona (arrivato nella scorsa estate) alla Folgore Caratese, formazione che comanda il girone B di Serie D. Ricordando che la finestra dei rafforzamenti invernali si chiuderà il 2 febbraio, fin qui il Pontedera ha quindi effettuato quattro entrate e tre uscite. Sono arrivati il difensore Piana dalla Cavese, l'attaccante Yeboah dal Monopoli e il centrocampista offensivo Dell'Aquila dall'Arezzo (via Torino) oltre all'ex capitano Caponi, che era alla Massese (Eccellenza) e per il quale in realtà si è pensato più ad un ruolo di.

