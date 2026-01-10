Parma in Argentina è bufera su Scarlato
A Parma, in Argentina, si registra una crescente attenzione su Luca Scarlato, giovane talento argentino. Secondo fonti locali, il calciatore avrebbe lasciato il suo precedente club a parametro zero per questioni legate ai diritti dei genitori. Attualmente, Scarlato sarebbe in trattative con il Parma, che potrebbe accoglierlo. La vicenda solleva interrogativi sui dettagli di questa situazione e sul futuro del giocatore.
Bufera intorno a Luca Scarlato, obiettivo di mercato del Parma. Il giovane talento argentino, secondo il sito argentino Olé, avrebbe lasciato il club a parametro zero a causa di ‘violazioni dei diritti dei genitori’ e attualmente starebbe cercando di firmare con il Parma. Scarlato - secondo il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Parma, in Argentina è bufera su Scarlato - Il giovane talento, obiettivo di mercato dei crociati, sarebbe al centro di uno scandalo che coinvolge anche l’agente Martín Ariel Guastadisegno. parmatoday.it
Un 16enne verso il Parma e una regola “punitiva” della AFA: come la vicenda di Luca Scarlato illumina una falla del sistema tra Argentina ed Europa, tra norme FIFA sui minori, diritti di formazione e potere degli agenti. di Francesco Lanucara - facebook.com facebook
