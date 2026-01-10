Parma in Argentina è bufera su Scarlato

A Parma, in Argentina, si registra una crescente attenzione su Luca Scarlato, giovane talento argentino. Secondo fonti locali, il calciatore avrebbe lasciato il suo precedente club a parametro zero per questioni legate ai diritti dei genitori. Attualmente, Scarlato sarebbe in trattative con il Parma, che potrebbe accoglierlo. La vicenda solleva interrogativi sui dettagli di questa situazione e sul futuro del giocatore.

Un 16enne verso il Parma e una regola “punitiva” della AFA: come la vicenda di Luca Scarlato illumina una falla del sistema tra Argentina ed Europa, tra norme FIFA sui minori, diritti di formazione e potere degli agenti. di Francesco Lanucara - facebook.com facebook

