Parma in Argentina è bufera su Scarlato

10 gen 2026

A Parma, in Argentina, si registra una crescente attenzione su Luca Scarlato, giovane talento argentino. Secondo fonti locali, il calciatore avrebbe lasciato il suo precedente club a parametro zero per questioni legate ai diritti dei genitori. Attualmente, Scarlato sarebbe in trattative con il Parma, che potrebbe accoglierlo. La vicenda solleva interrogativi sui dettagli di questa situazione e sul futuro del giocatore.

