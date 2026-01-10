Paris Saint Germain-Paris FC Coppa di Francia 12-01-2026 ore 21 | 10 | formazioni quote pronostici convocati Ancora i cugini sulla strada di Dembelé e compagni

Il 12 gennaio 2026 alle ore 21:10 si disputerà il match tra Paris Saint Germain e Paris FC, valido per i sedicesimi di finale della coppa di Francia. In questa pagina troverai le formazioni, le quote, i pronostici e i convocati, per seguire l’incontro tra i due club parigini, con un focus sulle ultime novità e analisi pre-gara.

Dopo aver portato a casa il primo trofeo stagionale nella serata di Kuwait City il Paris Saint Germain affronta ancora una volta il Paris FC, questa volta nei sedicesimi di finale di coppa di Francia. La squadra di Luis Enrique ha pensato bene di andarsi a complicare la vita, facendosi rimontare nel finale dai Phoceens prima che Ramos trovasse il gol del 2 a 2 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Paris FC (Coppa di Francia, 12-01-2026 ore 21:10): formazioni, quote, pronostici, convocati. Ancora i cugini sulla strada di Dembelé e compagni Leggi anche: Paris Saint Germain-Paris FC (Coppa di Francia, 12-01-2026 ore 21:10): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Paris Saint Germain-Paris FC (Coppa di Francia, 12-01-2026 ore 21:10): formazioni, quote, pronostici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. 2025 giornata-17 paris-saint-germain-paris-fc preview; Psg-Paris FC, il grande ritorno del derby di Parigi. Maxime Lopez: Ma oggi è una sfida impari; Torneo dei Campioni 2026: quale canale seguire in diretta la sfida tra PSG e Olympique Marsiglia?; Il PSG batte 2-1 il Paris FC in Ligue 1: un derby che mancava da 47 anni. Pronostico Paris Saint-Germain vs Paris FC – 4 Gennaio 2026 - Paris FC apre il nuovo anno di Ligue 1 con una sfida tutta parigina in programma il 4 Gennaio 2026 alle 20:45 al Parc des ... news-sports.it

Dove vedere PSG-Paris FC in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Derby di Parigi nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia: tutte le info su formazioni, canale tv e diretta streaming di PSG- goal.com

Paris Saint-Germain sempre più francese? Il club pronto a prendere Upamecano a zero - Germain starebbe pensando a Dayot Upamecano in vista della prossima stagione. tuttomercatoweb.com

Il Paris Saint-Germain si prende anche la Supercoppa di Francia - facebook.com facebook

È IL PSG A TRIONFARE Dopo un finale clamoroso il Paris Saint-Germain torna protagonista: è la squadra di Luis Enrique ad alzare al cielo la Supercoppa di Francia x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.