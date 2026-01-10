Pari spettacolare a Udine Pisa rimonta due volte e strappa il 2-2

In un incontro equilibrato al Bluenergy Stadium, Udinese e Pisa si sono divise la posta in palio con un pareggio per 2-2. La partita è stata caratterizzata da due rimonti del Pisa, che hanno mantenuto vivo il risultato fino al fischio finale. Una sfida che ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, senza un vincitore definitivo.

UDINE - Il Bluenergy Stadium assiste a una partita ricca di emozioni e ribaltoni, che non ha un vincitore: il Pisa ferma l'Udinese sul 2-2. Gilardino certifica che Nzola è fuori dal progetto, non convocandolo, e rispolvera il doppio trequartista: Tramoni e Moreo dietro Meister. Risponde con Davis e.

