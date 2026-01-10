Papa Leone è il primo a provare la novità | sul telefono e sul pc si vede la Sindone di Torino
Papa Leone è stato il primo a sperimentare la novità: ora la Sindone di Torino è visibile su telefono e PC. Grazie a questa innovazione digitale, chiunque può ammirare l’immagine sacra in alta qualità, ovunque si trovi, semplicemente collegandosi a Internet. Un modo semplice e accessibile per avvicinarsi a uno dei simboli più importanti della tradizione religiosa, senza limitazioni di luogo o tempo.
Anche la Sindone è entrata nell'era digitale e per vederla da tutto il mondo, così come non si era mai vista, bastano uno smartphone, un tablet e un pc e un collegamento a Internet.Il primo a provare la novità è stato Papa Leone che nella mattinata di ieri, venerdì 9 gennaio, è stato il primo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
