Papa Leone è il primo a provare la novità | sul telefono e sul pc si vede la Sindone di Torino

Papa Leone è stato il primo a sperimentare la novità: ora la Sindone di Torino è visibile su telefono e PC. Grazie a questa innovazione digitale, chiunque può ammirare l’immagine sacra in alta qualità, ovunque si trovi, semplicemente collegandosi a Internet. Un modo semplice e accessibile per avvicinarsi a uno dei simboli più importanti della tradizione religiosa, senza limitazioni di luogo o tempo.

