Paola Caruso | il 2025 mi ha tolto tutto La Bonas ospite di Monica Setta a Storie al bivio

Paola Caruso, nota per il suo ruolo di “Bonas”, condivide le difficoltà personali vissute nel 2025. Ospite di Monica Setta a “Storie al bivio”, racconta l’assenza del padre di suo figlio Michelino, che da due anni non lo vede. La condizione di salute del bambino, ancora fragile, aggiunge ulteriori sfide alla loro quotidianità. Un racconto che mette in luce la resilienza di una madre di fronte alle difficoltà.

«Mio figlio Michelino non sente il padre da due anni. Lui mi chiede spesso perché non abbia un papà e negli ultimi anni, durante le lunghe degenze in ospedale, quell'assenza era durissima Michelino non sta ancora bene e a maggio forse dovrà andare ancora sotto i ferri». A raccontarlo è Paola Caruso a Monica Setta, in una lunga intervista a Storie al bivio nella puntata di oggi, sabato 10 gennaio,.

