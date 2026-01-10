Panico sul volo Milano-Brindisi esplode spray al peperoncino in valigia

Venerdì 9 gennaio, a bordo del volo Ryanair Malpensa-Brindisi, si è verificato un incidente durante il volo. Una bomboletta di spray al peperoncino, contenuta in un bagaglio a mano, è esplosa, causando momentanea aria irrespirabile e panico tra i passeggeri. L’episodio ha richiesto interventi di sicurezza e ha attirato l’attenzione sui controlli dei bagagli in fase di imbarco.

L'aria irrespirabile per alcuni istanti e il panico in volo. È successo nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio a bordo dell'aereo FR 3424 di Ryanair Malpensa-Brindisi quando è scoppiata una bomboletta di spray al peperoncino che era riposta in un bagaglio a mano.È esplosa accidentalmente in volo.

