Pandev stoccata ad Inzaghi | Aveva i suoi 13 giocatori Chivu…

Goran Pandev, ex calciatore di Inter e Napoli, ha commentato il prossimo big match di San Siro, sottolineando l’importanza della sfida come momento cruciale della stagione. Nelle sue parole, l’ex attaccante ha anche fatto riferimento alle scelte di Inzaghi e alla presenza di alcuni giocatori chiave come Chivu, offrendo un’analisi sobria e articolata sulla partita.

Pandev. Goran Pandev, doppio ex di Inter e Napoli, ha analizzato il big match di San Siro sulle colonne del Corriere dello Sport, inquadrandolo come uno snodo già decisivo della stagione. Secondo l’ex attaccante macedone, la sfida arriva in un momento chiave del campionato: “ Questa partita è già fondamentale, soprattutto dopo i risultati dell’ultimo turno. Se l’Inter vince, fa un balzo verso il tricolore “. Parole che fotografano la solidità dei nerazzurri, descritti come una squadra matura, capace di gestire pressione e momenti delicati, ma anche un Napoli pronto a giocarsi le sue chance per restare agganciato alla vetta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Berti: “Zero dubbi su Chivu”. Poi la stoccata a Inzaghi Leggi anche: Chivu Inter, che differenza rispetto ad Inzaghi: i numeri e abolita questa regola Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pandev: "Inter-Napoli già fondamentale. Inzaghi si basava soltanto sui suoi giocatori, Chivu è diverso" - "Questa partita è già fondamentale, soprattutto dopo i risultati dell’ultimo turno". msn.com

Piotr e gli altri: da Zielinski l'ennesima stoccata dei calciatori dell'Inter all'ex Inzaghi - Tanti indizi che magari non faranno una prova, ma che certificano una volta per tutte quanto alcune anime dello spogliatoio dell'Inter non abbiano. tuttomercatoweb.com

Inter, senti Pandev: "La Champions andrà ai nerazzurri, ne sono convintissimo. Inzaghi? Resta" - Goran Pandev, ex attaccante dell'Inter, non ha alcun dubbio su chi tra PSG e Inter vincerà la finale di Champions League: "Anche se non gioco più e non vivo lo spogliatoio dell'Inter di oggi, avverto ... calciomercato.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.