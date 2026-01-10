Pandev analizza Inter Napoli | da Chivu a Conte da Lautaro a Hojlund Le parole

Goran Pandev offre una riflessione approfondita sulla sfida tra Inter e Napoli, toccando temi che vanno dai ricordi di Chivu e Conte alle prestazioni di Lautaro e Hojlund. Le sue parole forniscono spunti interessanti sul momento attuale di entrambe le squadre, evidenziando aspetti tecnici e tattici senza eccessi emotivi. Un’analisi equilibrata, utile per comprendere meglio le dinamiche di questa importante sfida di Serie A.

Inter News 24 . Segui tutte le ultimissime sul club nerazzurro. Il clima si scalda in vista del big match di San Siro. In un'intervista esclusiva concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, il grande ex Goran Pandev, talentuoso attaccante macedone che ha scritto pagine indelebili con entrambi i club, ha analizzato lo stato di forma delle pretendenti al titolo. Secondo l'eroe del Triplete, la sfida di domani tra nerazzurri e partenopei rappresenta già un crocevia fondamentale per il destino del campionato. Il metodo Cristian Chivu: coinvolgimento e valori.

