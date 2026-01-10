Palo della luce crolla su un'auto a Napoli per il forte vento | ferita gravemente una donna a Bagnoli

A Napoli, nel quartiere di Bagnoli, un palo della luce è caduto su un'auto a causa del forte vento, provocando il ferimento grave di una donna. L'intervento dei soccorritori del 118 ha permesso di trasportarla in ospedale in codice rosso. L'incidente evidenzia le criticità legate alle condizioni meteorologiche e alla sicurezza pubblica nel quartiere.

