Pallanuoto visita all’Azzurra I saluti in vasca C’è Giuditta Galardi

È iniziato il nuovo anno per le squadre di pallanuoto dell’Azzurra, che si sono ritrovate in vasca per allenamenti e preparazione. La visita di Giuditta Galardi e i saluti in acqua segnano un momento di continuità e impegno, fondamentali per affrontare con attenzione le sfide future. Un’occasione per rafforzare il senso di squadra e mantenere alta la dedizione verso questa disciplina.

Con il nuovo anno, anche per le formazioni di pallanuoto dell'Azzurra è tornato il momento di tornare in vasca, per allenarsi e prepararsi nel migliore dei modi alle prossime sfide. E per quanto concerne la pallanuoto femminile, pochi giorni fa, per un pomeriggio, le giovanissime atlete hanno potuto allenarsi con una giocatrice d'eccezione: si trattava di Giuditta Galardi, tornata in città per le festività natalizie. E prima di ripartire per la Liguria, dove ormai vive e gioca da tempo, la trentenne pratese è passata a salutare la dirigenza e le atlete dell'Azzurra, per una sessione di allenamento straordinaria.

