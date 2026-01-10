Pallanuoto A2 femminile - Domani le gigliate contro i Castelli Rarigirls terze a Malta Ora torna il campionato

Domani la squadra femminile di pallanuoto della Rari Nantes Florenta torna in campo per la Serie A2, affrontando i Castelli. Dopo aver concluso al terzo posto al Trofeo di Malta, un torneo internazionale di alto livello, le ragazze si preparano a riprendere il campionato con determinazione e concentrazione, per continuare il percorso di crescita e consolidare la propria posizione in classifica.

Si è chiusa con un prestigioso terzo posto l’avventura della squadra femminile di pallanuoto della Rari Nantes Florenta al Trofeo internazionale di Malta: torneo amichevole di alto profilo che ha visto il setterosa guidato da Lucia Giannetti protagonista contro avversarie di grande spessore - comprese due rappresentative nazionali - confermando solidità, personalità e qualità di gioco. Nella finalina per il 3° e 4° posto la formazione gigliata ha superato il Volturno per 9-8 al termine di una sfida intensa ma ben indirizzata sin dalle prime battute. Le Rari girls sono partite forte piazzando subito un significativo 4-2 nel primo tempo: margine che ha consentito alla Rari di gestire con maggiore lucidità le fasi successive del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

