Pallanuoto A2 femminile Cosma Vela Ancona super | Napoli doppiata sul 20-10

La squadra femminile di pallanuoto A2 Cosma Vela Ancona ha ottenuto una vittoria significativa contro Napoli Lions, con il punteggio di 20-10, nella prima partita dopo la pausa natalizia. La gara si è svolta alla piscina Scandone di Napoli, evidenziando la buona forma e la preparazione della squadra anconetana in questa fase del campionato.

Una super Cosma Vela Ancona vince segnando a raffica alla Scandone di Napoli contro la Napoli Lions nella prima partita dopo la sosta natalizia. Le doriche di coach Milko Pace tengono il piede pigiato sull'acceleratore per tutta la partita aggiudicandosi tutti e quattro i tempi, un 20-10 finale.

