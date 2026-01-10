Palladino non si ferma terza vittoria consecutiva per l’Atalanta | 2-0 al Torino

L’Atalanta prosegue il suo buon momento, ottenendo la terza vittoria consecutiva con un risultato di 2-0 contro il Torino. La squadra si conferma in crescita, salendo a 31 punti in classifica. Una prestazione solida che sottolinea il momento positivo e la continuità delle prestazioni, mantenendo alta l’attenzione in campionato.

Continua il momento decisamente positivo dell' Atalanta, che batte 2-0 il Torino e sale a quota 31 punti in classifica. Terza vittoria di fila per i ragazzi di Palladino, che dopo i successi con Bologna e Roma festeggiano anche con i granata senza subire gol. Non riesce a reagire invece la formazione di Baroni, che subisce il secondo ko consecutivo dopo casalingo quello con l'Udinese. Atalanta-Torino, il racconto del match. Sulla spinta degli ultimi risultati, l'Atalanta parte forte e schiaccia il Torino nella sua metà campo, trovando il vantaggio dopo 13 minuti. Il gol della formazione della Dea arriva sugli sviluppi di calcio d'angolo, con il colpo di testa di De Ketelaere sulla battuta di Bernasconi.

