Pagina Facebook ‘Mia Moglie’ perquisiti gestori | una donna e un ragazzo di 24 anni

La Polizia di Stato ha eseguito perquisizioni nei confronti di una donna e di un giovane di 24 anni, coinvolti nella gestione della pagina Facebook ‘Mia Moglie’. Le operazioni sono state disposte dalla Procura di Roma, in seguito alle segnalazioni ricevute lo scorso agosto alla Polizia Postale. Questa azione intende approfondire eventuali responsabilità legate alla gestione della piattaforma online, nel rispetto delle norme e della privacy.

