Le pagelle gigante di Adelboden 2026 offrono un’analisi dettagliata delle performance degli sciatori, con particolare attenzione a Marco Odermatt, autore di una prestazione eccezionale. In questa occasione, l’analisi si focalizza sui risultati, evidenziando le differenze tra i protagonisti e le sfide che alcuni atleti, come Vinatzer, devono affrontare per migliorare le proprie posizioni. Un approfondimento utile per seguire da vicino l’evoluzione dello sci alpino in questa stagione.

PAGELLE GIGANTE ADELBODEN 2026. Sabato 10 gennaio Marco Odermatt, 10: in questo momento è il Pogacar dello sci alpino, almeno due spanne sopra gli avversari. Le affermazioni in Coppa del Mondo sono già 51, ma soprattutto è stato capace di imporsi sulla mitica Chuenisbärgli per la quinta volta consecutiva! Impressionante come ha saputo ammortizzare i dossi sulla stradina: è lì che ha costruito il vantaggio decisivo. Alle Olimpiadi andrà a caccia di tre ori: discesa, superG e gigante. Nella classifica generale di Coppa del Mondo ha ormai doppiato quasi tutti gli avversari. Lucas Pinheiro Braathen, 8: in questo momento il brasiliano rende molto meglio in gigante rispetto allo slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle gigante Adelboden 2026: Odermatt il Pogacar dello sci, Vinatzer deve arginare la striscia negativa

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Odermatt in testa, ottimo Vinatzer in corsa per il podio!

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Odermatt implacabile, Vinatzer e De Aliprandini steccano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Coppa del Mondo sci alpino Adelboden 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per gli uomini; Shiffrin in testa: la classifica di Coppa del mondo di sci femminile; Startlist slalom Kranjska Gora 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Kranjska Gora, startlist, streaming. Occhio al cambio di rete.

Pagelle gigante Adelboden 2026: Odermatt il Pogacar dello sci, Vinatzer deve arginare la striscia negativa - PAGELLE GIGANTE ADELBODEN 2026 Sabato 10 gennaio Marco Odermatt, 10: in questo momento è il Pogacar dello sci alpino, almeno due spanne sopra gli ... oasport.it