Padova 22enne scomparsa da quattro giorni | l' appello della famiglia

Una giovane donna di 22 anni è scomparsa da Padova da quattro giorni. La famiglia ha lanciato un appello nel tentativo di rintracciarla. La mattina di sabato è stato ritrovato, vicino a casa, il suo mezzo di trasporto, una bicicletta. Restano in attesa di aggiornamenti e sperano in una pronta ricostruzione dei fatti.

Il 6 gennaio si è allontanata da casa in bicicletta, che è stata ritrovata nella mattinata di sabato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

