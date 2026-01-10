Padova 22enne scomparsa da quattro giorni | l' appello della famiglia
Una giovane donna di 22 anni è scomparsa da Padova da quattro giorni. La famiglia ha lanciato un appello nel tentativo di rintracciarla. La mattina di sabato è stato ritrovato, vicino a casa, il suo mezzo di trasporto, una bicicletta. Restano in attesa di aggiornamenti e sperano in una pronta ricostruzione dei fatti.
Il 6 gennaio si è allontanata da casa in bicicletta, che è stata ritrovata nella mattinata di sabato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Teolo, in corso le ricerche di una 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio - Le squadre del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco perlustrano la zona concentrandosi su Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice ... rainews.it
Vasta operazione di ricerca per trovare una 22enne, si è allontana in bici e si sono perse le tracce - Sono in corso le vaste operazioni di ricerca di Annabella, la 22enne scomparsa dal giorno dell'Epifania. ildolomiti.it
Annabella Martinelli scomparsa da giorni: si cerca la studentessa 22enne - Teolo e Padova in ansia per Annabella Martinelli, 22enne scomparsa dal 6 gennaio. nordest24.it
