Padova 22enne scomparsa da quattro giorni | l' appello della famiglia

Una giovane donna di 22 anni è scomparsa da Padova da quattro giorni. La famiglia ha lanciato un appello nel tentativo di rintracciarla. La mattina di sabato è stato ritrovato, vicino a casa, il suo mezzo di trasporto, una bicicletta. Restano in attesa di aggiornamenti e sperano in una pronta ricostruzione dei fatti.

Vasta operazione di ricerca per trovare una 22enne, si è allontana in bici e si sono perse le tracce - Sono in corso le vaste operazioni di ricerca di Annabella, la 22enne scomparsa dal giorno dell'Epifania. ildolomiti.it

Annabella Martinelli scomparsa da giorni: si cerca la studentessa 22enne - Teolo e Padova in ansia per Annabella Martinelli, 22enne scomparsa dal 6 gennaio. nordest24.it

