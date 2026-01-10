Padova 22enne scomparsa da quattro giorni | in corso ricerche

Da quattro giorni si cercano Annabella, una ragazza di 22 anni scomparsa a Padova. L’ultima volta è stata vista la sera del 6 gennaio, quando è uscita di casa in bicicletta e non ha più fatto ritorno. Le autorità stanno coordinando le ricerche per rintracciarla e accertare le sue condizioni. La comunità è in attesa di notizie e si spera in un esito positivo.

Sono in corso le ricerche di una 22enne di Padova, Annabella, della quale non si hanno più notizie dalla sera del 6 gennaio quando, alle 20, è uscita dalla propria abitazione, allontanandosi in bicicletta senza fare ritorno. Anche le squadre del Soccorso alpino di Padova stanno partecipando alle ricerche assieme ai vigili del fuoco.

