Pablo Marì lascia la Fiorentina | accordo raggiunto per l’addio del difensore Dove giocherà e quanto incasserà la squadra viola
Pablo Marì ha lasciato la Fiorentina, con un accordo ormai definito per il suo trasferimento. La società viola ha raggiunto un’intesa sulla cessione del difensore, che si trasferirà in Arabia Saudita. L'operazione permette alla Fiorentina di incassare una cifra stabilita e di riorganizzare il reparto difensivo in vista delle prossime gare di campionato.
Pablo Marì lascia la Fiorentina: accordo trovato per la partenza del difensore. Dove andrà e quanto incasserà la Viola Il mercato di gennaio entra nella fase calda e ridisegna gli assetti difensivi tra l'Italia e l'Arabia Saudita. La notizia del giorno riguarda l'addio al nostro campionato di Pablo Marí. Il difensore centrale ha detto sì.
