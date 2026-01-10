Pablo Marì lascia la Fiorentina | accordo raggiunto per l’addio del difensore Dove giocherà e quanto incasserà la squadra viola

Pablo Marì ha lasciato la Fiorentina, con un accordo ormai definito per il suo trasferimento. La società viola ha raggiunto un’intesa sulla cessione del difensore, che si trasferirà in Arabia Saudita. L'operazione permette alla Fiorentina di incassare una cifra stabilita e di riorganizzare il reparto difensivo in vista delle prossime gare di campionato.

