Gli New Flying Balls di coach Federico Grandi si preparano all’ultimo impegno del girone d’andata del campionato di B Interregionale, dopo la convincente vittoria di una settimana fa sul campo della Gardonese. La squadra, motivata a terminare il girone in vetta, si appresta ad affrontare la sfida in Friuli-Venezia Giulia con determinazione e concentrazione, puntando a consolidare la propria posizione in classifica.

Dopo la chiassosa prova di forza di una settimana fa sulle doghe del Pala Arti Grafiche Reggiani (+52 ai danni della Gardonese), il volo dei New Flying Balls di coach Federico Grandi farà tappa in Friuli-Venezia Giulia per l’atto conclusivo del girone d’andata del campionato di B Interregionale. Gli ozzanesi, primi della classe nella Division A a quota 24 punti, domani alle 18 saranno infatti di scena a Monfalcone contro la settima in classifica, reduce da tre sconfitte consecutive che ne fanno la seconda squadra più in calo del raggruppamento dietro a Carrè (6 ko di fila). A presentare la sfida è proprio il tecnico bolognese, che nonostante il divario in graduatoria non intende abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ozzano con Grandi motivazioni: "Vogliamo finire il girone in vetta"

