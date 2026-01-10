Ozzano con Grandi motivazioni | Vogliamo finire il girone in vetta
Gli New Flying Balls di coach Federico Grandi si preparano all’ultimo impegno del girone d’andata del campionato di B Interregionale, dopo la convincente vittoria di una settimana fa sul campo della Gardonese. La squadra, motivata a terminare il girone in vetta, si appresta ad affrontare la sfida in Friuli-Venezia Giulia con determinazione e concentrazione, puntando a consolidare la propria posizione in classifica.
Dopo la chiassosa prova di forza di una settimana fa sulle doghe del Pala Arti Grafiche Reggiani (+52 ai danni della Gardonese), il volo dei New Flying Balls di coach Federico Grandi farà tappa in Friuli-Venezia Giulia per l’atto conclusivo del girone d’andata del campionato di B Interregionale. Gli ozzanesi, primi della classe nella Division A a quota 24 punti, domani alle 18 saranno infatti di scena a Monfalcone contro la settima in classifica, reduce da tre sconfitte consecutive che ne fanno la seconda squadra più in calo del raggruppamento dietro a Carrè (6 ko di fila). A presentare la sfida è proprio il tecnico bolognese, che nonostante il divario in graduatoria non intende abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Sciopero studenti tedeschi contro leva militare il 5 dicembre in 60 città: “Non vogliamo finire carne da cannone, vogliamo la pace”
Leggi anche: Virtus, grandi motivazioni in serbo. Con il Partizan per riscattarsi subito
Sempre Perdisa Pop, sempre grandi autori che lì hanno trovato una prima casa, come Barbara Baraldi. Ne parliamo insieme il 10 gennaio a Comune di Ozzano dell'Emilia #luigibernardi #perdisapop #ozzanodellemilia - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.