Ospedale di Livorno un arresto e una denuncia per episodi di violenza

Un episodio di violenza si è verificato presso l’ospedale di Livorno, dove un uomo di 57 anni ha aggredito un infermiere del pronto soccorso. Dopo aver manifestato escandescenze per l’attesa, il soggetto ha colpito verbalmente e fisicamente il personale sanitario, causando anche un trauma al volto di un operatore. L’uomo è stato subito arrestato e denunciato dalle forze dell’ordine.

LIVORNO – Aggredisce un infermiere del pronto soccorso di Livorno: in manette un 57enne. L'uomo, giunto in ambulanza all'ospedale civile per un dolore alla gamba, una volta avvisato dei tempi che avrebbe dovuto attendere prima di essere visitato, ha dato in escandescenze aggredendo prima verbalmente e poi fisicamente il personale sanitario, sferrando finanche un pugno al volto di uno degli infermieri in servizio al pronto soccorso, un uomo di 62 anni, che riportava un trauma del setto nasale con prognosi di 7 giorni. Le volanti della Questura hanno raggiungo in pochissimo tempo il pronto soccorso dove hano sottoposto l'aggressore ad arresto nella flagranza del reato di lesioni personali aggravate perché commesse a danno di personale sanitario.

