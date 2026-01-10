Osimhen trascina la Nigeria in semifinale di Coppa d’Africa finisce 2-0 contro l’Algeria
Osimhen ha guidato la Nigeria verso la qualificazione in semifinale di Coppa d’Africa, con una vittoria per 2-0 contro l’Algeria di Petkovic. La squadra nigeriana si prepara ora ad affrontare il Marocco nella fase successiva del torneo.
La Nigeria vince 2-0 contro l’Algeria di Petkovic e in semifinale di Coppa d’Africa affronterà il Marocco. Apre le marcature Victor Osimhen al 47esimo; dieci minuti dopo, arriva il raddoppio di Akor Adams, attaccante del Siviglia, su assist sempre di Osimhen. Gol e assist per Osimhen in Algeria-Nigeria. So Foot scrive sul match: L’Algeria non è mai stata in partita. La Nigeria superiore in tutti i reparti, avrebbero potuto vincere anche con più gol. Con un bel cross di Bruno Onyemaechi, Victor Osimhen riesce con un colpo di testa a ingannare Luca Zidane. Nel 2-0 l’attaccante del Galatasaray viene pescato in profondità e serve Adams, che deve solo dribblare Zidane per metterla dentro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
