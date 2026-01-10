Orsetto sparabolle Mascotte vintage Non si trova in vendita Ha circa 40 anni

A una settimana dal furto dell’orsetto Sparabolle, mascotte vintage di circa 40 anni, la proprietaria Monica Marchesini rinnova il suo appello. Questo ricordo affettuoso, non più in vendita e protagonista di numerosi selfie nel cuore di via Oberdan, rappresenta un simbolo speciale per il negozio “Città del Sole”. La sua scomparsa ha suscitato grande interesse e speranza di ritrovarlo.

A una settimana dal furto dell’orsetto sparabolle, posto all’esterno del negozio di giocattoli “Città del Sole“, e protagonista di centinaia di selfie tra i tanti che passano in via Oberdan, la proprietaria Monica Marchesini lancia un nuovo appello. "L’orsetto è sparito domenica 4 intorno alle 18.30. Abbiamo fatto subito diversi messaggi sui sociali perché magari qualcuno ha visto come sono andate le cose, o se fosse stata una ragazzata siamo pronti a perdonare l’autore del gesto e la storia finisce così". Se l’orsetto non dovesse ricomparire, siete di sposti ad acquistarne uno nuovo? "Non è possibile perché non è in vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orsetto sparabolle "Mascotte vintage. Non si trova in vendita. Ha circa 40 anni" Leggi anche: Welcome to Derry, ovvero là dove il male si annida da circa 40 anni Leggi anche: La vendita diretta targata Amway festeggia 40 anni in Italia con 40.000 partner La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rubato l'orsetto (spara bolle di sapone) più noto della città, il negozio di giocattoli: «Chiusi per tristezza, era la nostra Gioconda»; Nevica in mezza Umbria, auto in difficoltà a Castelluccio e Gubbio. A Perugia strade chiuse in centro. Domani niente scuole a Pietralunga. Orsetto sparabolle "Mascotte vintage. Non si trova in vendita. Ha circa 40 anni" - A una settimana dal furto dell’orsetto sparabolle, posto all’esterno del negozio di giocattoli “Città del Sole“, e protagonista di ... lanazione.it

Rubato l'orsetto (spara bolle di sapone) più noto della città, il negozio di giocattoli: «Chiusi per tristezza, era la nostra Gioconda» - Sta qui con noi da 10 anni, quando mi hanno chiamato domenica sera per dirmi che qualcuno lo ha rubato non ci volevo credere. ilmessaggero.it

Rubato l’orsetto-simbolo, l’appello del negozio di giocattoli: “Aiutateci a ritrovarlo” - Il peluche sparabolle è diventato, negli anni, la ’mascotte’ di via Oberdan ... msn.com

Dopo l’orsetto sparabolle, mascotte di una intera via prima di essere rubato a Perugia, un nuovo curioso furto in Umbria: stavolta è accaduto ad Assisi nel pomeriggio dell’Epifania, quando dal ristorante La stalla, storico locale assisano sul monte Subasio, son - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.