Orrore in carcere stuprato per mesi dal compagno di cella Scatta anche l’accusa di tortura

Nel carcere di Prato, emergono gravi accuse di violenze prolungate, tra cui uno stupro subito per mesi da parte di un compagno di cella. La situazione ha portato all'apertura di un procedimento per tortura, evidenziando problematiche di sicurezza e legalità all’interno della struttura. Le indagini, condotte dal procuratore Luca Tescaroli, mirano a fare luce su un contesto segnato da diffusa illegalità e mancanza di controllo.

Prato, 10 gennaio 2026 – Un carcere, quello di Prato, che è una terra di nessuno. Dalla Dogaia emergono ancora notizie che provano quella che il procuratore Luca Tescaroli definisce una "diffusa illegalità pulviscolare in seno alla struttura carceraria". In questo caso la vicenda – agghiacciante – è quella di un 39enne marocchino, detenuto per reati di droga, accusato di aver violentato, seviziato, abusato psicologicamente e fisicamente il compagno di cella, un italiano di 46 anni. Violenze tali da causargli sofferenze fisiche "acute" e un trauma psichico, un trattamento che la Procura definisce "inumano e degradante".

