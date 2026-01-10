Oroscopo Pesci domenica 11 gennaio 2026

Oroscopo Pesci domenica 11 gennaio 2026: Questa giornata invita alla riflessione e all’ascolto di sé stessi. La sensibilità tipica del segno si manifesta in modo più intenso, favorendo momenti di introspezione e comprensione delle proprie emozioni. È un’occasione per dedicarsi a attività che richiedono attenzione e calma, mantenendo un atteggiamento equilibrato e aperto alle esigenze di chi ci circonda.

Questa domenica avvolge i Pesci in un'atmosfera dolce e sensibile. Sei particolarmente empatico e ricettivo, capace di cogliere sfumature che agli altri sfuggono. Le stelle ti invitano però a proteggere i tuoi confini emotivi: sentire tutto non significa dover assorbire tutto. Amore e relazioni In amore il cuore è protagonista. Se sei in coppia, è

