Orlando durissimo | Il Milan non ha un vero piano di gioco Se giochi male prima o poi la paghi
Massimo Orlando ha commentato il recente pareggio del Milan contro il Genoa, sottolineando come la squadra sembri mancare di un piano di gioco chiaro. Durante l'intervento a TMW Radio, l’ex calciatore ha evidenziato come, in assenza di una strategia solida, le prestazioni mediocri possano portare a risultati sfavorevoli. Le sue parole invitano a riflettere sulla necessità di una progettualità più definita per il club rossonero.
L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il pareggio del Milan contro il Genoa. Ecco il suo duro commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Mantova, la truffa “irlandese” dell’asfalto. La buca riparata dai finti operai, poi la fattura triplicata: “Se non paghi finisce male...”
Leggi anche: L'ultimo video di Luca e Cristian prima della tragedia del Gran Sasso, la mamma di Perazzini: "Se c'è chi ha sbagliato, paghi"
Il durissimo comunicato del Trapani Shark. LINK: https://sportando.basketball/trapani-shark-letteralmente-spazzati-via-in-meno-di-45-giorni-con-un-piano-stabilito-a-tavolino/ "La Trapani Shark Srl è stata letteralmente spazzata via in meno di 45 giorni con un p - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.