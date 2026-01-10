Orlando durissimo | Il Milan non ha un vero piano di gioco Se giochi male prima o poi la paghi

Massimo Orlando ha commentato il recente pareggio del Milan contro il Genoa, sottolineando come la squadra sembri mancare di un piano di gioco chiaro. Durante l'intervento a TMW Radio, l’ex calciatore ha evidenziato come, in assenza di una strategia solida, le prestazioni mediocri possano portare a risultati sfavorevoli. Le sue parole invitano a riflettere sulla necessità di una progettualità più definita per il club rossonero.

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il pareggio del Milan contro il Genoa. Ecco il suo duro commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

