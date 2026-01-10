Orari scolastici la protesta su Reddit | Sveglia alle 5 a casa alle 20 I compiti? Mai riuscito a farli E ancora | Alla sesta ora combattevamo il sonno nessuno ascoltava Il dibattito

Un genitore ha condiviso su Reddit una riflessione sugli orari scolastici, evidenziando le difficoltà di studenti e famiglie. Tra sveglie alle 5, rientri a casa alle 20 e compiti spesso irrealizzabili, il dibattito si concentra sulle sfide quotidiane affrontate dai giovani e sulle proposte di miglioramento del sistema scolastico.

