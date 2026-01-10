Operato a 14 anni a viso torace e mani | era devastato per lo scoppio di un fuoco d’artificio

Un ragazzo di 14 anni è stato vittima di un incidente con un fuoco d’artificio, che ha causato gravi ustioni al volto, al torace e alle mani. L’incidente si è verificato ad Ancona, richiedendo un intervento medico urgente. La vicenda evidenzia i rischi legati a materiali pirotecnici e l’importanza di adottare misure di prevenzione per evitare simili incidenti.

Ancona, 10 gennaio 2026 – Un boato improvviso, il buio, il dolore. Poi la corsa contro il tempo per salvare un volto, due mani, il futuro di un ragazzo di appena 14 anni. È una storia di paura, ma anche di eccellenza sanitaria e di lavoro di squadra quella che arriva dall'ospedale di Torrette, dove un intervento multidisciplinare complesso e delicatissimo ha permesso di affrontare le gravissime conseguenze di un incidente con un ordigno d'artificio. Interventi agli occhi: tecnologia 3D e monitor ad alta risoluzione per operare al meglio Il fuoco d'artificio scoppiato all'improvviso. Il giovane, residente nel Maceratese, è rimasto ferito la sera del 5 gennaio mentre stava maneggiando un grosso fuoco d'artificio che intendeva usare.

