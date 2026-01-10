Operaio resta ferito in una zona boscosa | interviene l' elisoccorso

Oggi, 10 gennaio, l’elisoccorso Pegaso è intervenuto in una zona boschiva nel territorio di Pontedera, a seguito di un incidente che ha coinvolto un operaio. L’intervento rapido ha permesso di soccorrere la persona ferita e trasportarla in modo tempestivo verso strutture mediche adeguate. L’episodio sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza nei cantieri e nelle aree di lavoro all’aperto.

L'elisoccorso Pegaso è intervenuto oggi, 10 gennaio, in un'area boschiva del territorio comunale di Pontedera. Secondo le prime informazioni un operaio sarebbe rimasto ferito durante un'attività lavorativa.Una volta scattato l'allarme, la centrale operativa del 118 ha disposto l'intervento.

