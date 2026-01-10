Open Day per il Polo Scolastico di Rovereto struttura innovativa per i più piccoli

Il Polo Scolastico di Rovereto, inaugurato ufficialmente mercoledì 7 gennaio 2026, apre le sue porte alla comunità in occasione di un Open Day. Questa struttura innovativa è pensata per accogliere i più piccoli, offrendo spazi moderni e funzionali. Un’opportunità per conoscere da vicino il nuovo ambiente scolastico e approfondire i servizi dedicati ai giovani studenti e alle loro famiglie.

Dopo la cerimonia ufficiale di mercoledì 7 gennaio 2026, il nuovo Polo Scolastico di Rovereto sS oggi ha aperto le porte anche alla comunità. La giornata di open day ha rappresentato un'ulteriore occasione di incontro tra scuola, istituzioni e genitori, permettendo finalmente ai cittadini di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Open Day per il Polo Scolastico di Rovereto, struttura innovativa per i più piccoli Leggi anche: Minibasket. Domenica alle 14,30 sarà Open Day aperto ai più piccoli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Open Day per il Polo Scolastico di Rovereto, struttura innovativa per i più piccoli; ''Open Day'' per il nuovo polo scolastico di Rovereto; Nuovo polo scolastico di Rovereto, successo per l’open day; La scuola primaria di Peccioli avrà il tempo pieno, previsti i primi open day. Beinette, primo Open Day per il nuovo Polo per l’Infanzia - Nella mattinata di sabato 10 gennaio 2026, nei locali della Sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia di Beinette, si è svolto il primo Open Day dedicato ai servizi per la prima infanzia che ... targatocn.it

Nuovo polo scolastico di Rovereto, successo per l’open day Una struttura di nuova generazione per le nuove generazioni.... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.