’Open day’ all’istituto Carducci | Passi da gigante nella tecnologia

L’Open Day dell’Istituto Carducci di Bondeno offre l’opportunità a studenti e famiglie di conoscere l’offerta formativa integrata del liceo scientifico e dell’istituto professionale. Un’occasione per approfondire i programmi educativi e le modalità di insegnamento, facilitando una scelta consapevole per il futuro scolastico. L’evento rappresenta l’ultima possibilità per visitare le strutture e dialogare con il personale qualificato dell’istituto.

Arriva l’ultima possibilità per gli studenti delle medie e le loro famiglie di scoprire da vicino l’offerta formativa dell’ Istituto “Carducci” di Bondeno, che accorpa il Liceo scientifico scienze applicate e l’ Istituto professionale commerciale-turistico. Questo pomeriggio alle 15.30 le due scuole saranno aperte per far conoscere l’offerta didattica e i laboratori prima dell’inizio delle iscrizioni scolastiche per l’anno 2026-2027, possibili online dal 13 gennaio al 14 febbraio. "Un istituto eccellente, che in questi anni ha fatto passi da gigante nella crescita tecnologica, mantenendo ben salde le proprie vocazioni didattiche", spiega il sindaco Simone Saletti, in particolare riferendosi ai nuovi laboratori di grafica, web radio, turismo e bisogni speciali inaugurati un anno fa e già divenuti il fiore all’occhiello del plesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Open day’ all’istituto Carducci: "Passi da gigante nella tecnologia" Leggi anche: "Scrivi la storia, costruisci il tuo futuro", ecco il motto del Carducci-da Feltre per l'Open Day Leggi anche: Open day alla Stoppani. Tra tecnologia, inclusione e creatività Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. SCUOLA DELL'INFANZIA, L'OPEN DAY 17 GENNAIO Di seguito orari e turni dell'open day per i plessi della scuola dell'Infanzia Gianni Rodari dell'@Istituto Comprensivo San Cesareo PLESSO COLLE DEL NOCE I genitori e i bambini che vorranno visitare - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.