Onoranze funebri Corte dei Conti contro il Comune perché Ade fa concorrenza sleale

La Corte dei Conti ha sollevato dubbi sulla condotta di Ade Servizi S.r.l. nel settore delle onoranze funebri, sospettando una posizione di privilegio che potrebbe configurare concorrenza sleale. Per questo motivo, è stato invitato il Comune di Parma a risolvere il rapporto di controllo con la società, al fine di garantire trasparenza e correttezza nel mercato. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le norme di legge in un settore così delicato.

