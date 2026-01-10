Omicidio Reiner dubbi sulla capacità mentale del figlio accusato dell’omicidio dei genitori
Nick Reiner, accusato dell’omicidio dei genitori, desta dubbi sulla sua capacità mentale. Secondo fonti, potrebbe essere consapevole delle sue azioni ma non comprendere appieno le ragioni della detenzione. La vicenda coinvolge anche il regista Rob Reiner, noto per il film
(Adnkronos) – Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori, e il regista Rob Reiner, noto per il film 'Harry ti presento Sally', e Michele Singer, sarebbe consapevole di averli uccisi ma non comprenderebbe le ragioni della propria detenzione in carcere. Lo riferiscono fonti citate dal sito hollywoodiano di gossip Tmz, secondo cui il figlio 32enne sarebbe .
Omicidio Reiner, il figlio Nick verrà incriminato per l’assassinio dei genitori. “Gole tagliate nel sonno” - Los Angeles, 16 dicembre 2025 – Il figlio di Rob Reiner verrà incriminato per l’omicidio di primo grado dei genitori, il noto regista hollywoodiano e la moglie Michele Singer. quotidiano.net
L’ex avvocato di Nick Reiner, Alan Jackson, ritiene che il 32enne non sia colpevole dell’omicidio dei genitori. S Avanza l’ipotesi che i medici possano aver cambiato cura per il disturbo schizofrenico, contribuendo al suo squilibrio mentale. - facebook.com facebook
«Nick Reiner non è colpevole di omicidio», dice l’ex avvocato Alan Jackson dopo l’improvviso abbandono del caso per «circostanze al di fuori del nostro controllo» x.com
