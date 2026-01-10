Nick Reiner, accusato dell’omicidio dei genitori, desta dubbi sulla sua capacità mentale. Secondo fonti, potrebbe essere consapevole delle sue azioni ma non comprendere appieno le ragioni della detenzione. La vicenda coinvolge anche il regista Rob Reiner, noto per il film

(Adnkronos) – Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori, e il regista Rob Reiner, noto per il film 'Harry ti presento Sally', e Michele Singer, sarebbe consapevole di averli uccisi ma non comprenderebbe le ragioni della propria detenzione in carcere. Lo riferiscono fonti citate dal sito hollywoodiano di gossip Tmz, secondo cui il figlio 32enne sarebbe . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Rob Reiner, il figlio Nick accusato dell’omicidio dei genitori

Leggi anche: Rob Reiner, il figlio Nick arrestato: è accusato dell’omicidio dei genitori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Omicidio Reiner, dubbi sulla capacità mentale del figlio accusato dell'omicidio dei genitori - Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori, e il regista Rob Reiner, noto per il film 'Harry ti presento Sally', e Michele Singer, sarebbe consapevole di averli uccisi ma non ... reggiotv.it

Caso Reiner, dubbi su capacità mentale del figlio accusato di omicidio genitori - Sarebbe consapevole di averli uccisi ma non comprenderebbe le ragioni della propria detenzione in carcere. msn.com