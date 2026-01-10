Omicidio Paganelli la moglie di Louis Dassilva accusata di favoreggiamento

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è stata iscritta nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento relativo all'omicidio di Pierina Paganelli. Dassilva, di 35 anni, è attualmente sotto processo per il delitto, mentre la sua consorte è accusata di favoreggiamento. La vicenda continua a suscitare attenzione, con gli sviluppi giudiziari che si svolgono nel rispetto delle procedure legali.

Nel 2026 continuerà il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Ancora da sciogliere i nodi legati alla deposizione di Manuela. Prosegue nel frattempo l'indagine sull'incidente di Giuliano

