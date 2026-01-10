Omicidio del capotreno Jelenic resta in carcere | L’ha ucciso in tre secondi Al setaccio impronte e Dna

Jelenic rimane in carcere con l’accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio in soli tre secondi. Le indagini, che comprendono l’analisi di impronte e DNA, cercano di chiarire i dettagli di un episodio avvenuto la sera del 5 gennaio in stazione. La vicenda si sviluppa nel contesto di un procedimento giudiziario volto a fare luce sulle responsabilità e sulle modalità dell’omicidio.

di Chiara Gabrielli e Mariateresa Mastromarino Tre secondi. Questo il tempo in cui si sarebbe consumato l’ omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni di Anzola, la sera del 5 gennaio in stazione. Un intervallo minimo in cui l’omicida sparisce e ricompare nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza nella stradina che collega il piazzale Ovest al parcheggio della stazione riservato ai soli dipendenti delle ferrovie. Unico sospettato per l’assassinio di Ambrosio è Marin Jelenic, 36enne croato, che resta in carcere: ieri è stato convalidato l’arresto. Lui si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida del fermo, nel carcere di Brescia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

