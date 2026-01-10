Omicidio capotreno a Bologna Ambrosio ucciso in 3 secondi | Coinvolgimento Jelenic è unica conclusione logica

Il 5 gennaio a Bologna, Alessandro Ambrosio, capotreno, è stato vittima di un’aggressione che si è conclusa con il suo decesso in soli tre secondi. Secondo le indagini, il coinvolgimento di Jelenic appare come la conclusione più logica. Questo episodio ha suscitato attenzione sulle dinamiche di violenza nelle stazioni ferroviarie e sulle responsabilità degli attori coinvolti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Alessandro Ambrosio, il capotreno morto lo scorso 5 gennaio dopo essere stato aggredito alla stazione di Bologna, sarebbe stato ucciso in soli 3 secondi. Il fermato per il delitto, il croato Marin Jelenic, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti” - Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. tg24.sky.it

Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, trovato un coltello. Il padre della vittima: «È gravissimo che il presunto assassino fosse in giro armato, dopo essere stato ... - Il rinvenimento è avvenuto a Bologna, nel corso di un sopralluogo effettuato lungo il percorso che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato seguito da Marin Jelenic, 36 anni, cittadino croato, accusato ... vanityfair.it

È stato trovato un coltello vicino al luogo dell’omicidio del capotreno x.com

Cronaca. Omicidio del capotreno, Jelenic resta in carcere - facebook.com facebook

