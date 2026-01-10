Stasera alle 20.30, il PalaCervia ospiterà la partita tra Omag Mt San Giovanni in Marignano e Cbf Balducci Macerata, trasmessa in diretta su RaiSport. La sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra di casa, che cerca punti fondamentali in chiave salvezza. Un incontro importante nel contesto della stagione, che potrebbe influenzare significativamente il percorso delle due compagini.

Questa sera, alle 20.30 (diretta su RaiSport), il PalaCervia ospiterà una partita di grandissima importanza per la Omag Mt San Giovanni in Marignano che affronterà in un match quasi decisivo in chiave salvezza la Cbf Balducci Macerata. Un confronto che arriva in un momento significativo del campionato. Per la Omag Mt si tratta del primo passo in un ciclo di 5 partite consecutive che potrebbe dare una svolta all’intera annata, che ancora la vede all’ultimo posto della classifica con soli 10 punti. Le marignanesi hanno lavorato e stanno continuando a lavorare con grande impegno, con l’obiettivo di tradurre il percorso intrapreso in risultati utili per la classifica e di esprimere con maggiore continuità il proprio potenziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Omag Mt, l’ora della verità A Cervia arriva Macerata

