Oltre il mito dentro il Sistema | al Nostos va in scena Avrei voluto essere Pantani
Il Nostos Teatro di Aversa si prepara a ospitare un evento che va ben oltre la narrazione sportiva. Domenica 18 gennaio alle 19 andrà in scena “Avrei voluto essere Pantani”, spettacolo scritto e interpretato da Davide Tassi, con la regia di Francesca Rizzi. L’opera non è solo un omaggio al. 🔗 Leggi su Casertanews.it
