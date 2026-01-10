Oltre 300 chilometri di strade spazzate e interventi su 174 alberi | i numeri della nevicata a Lugo

Il Comune di Lugo ha comunicato i dati ufficiali relativi agli interventi effettuati durante la nevicata del 6 gennaio, con oltre 300 chilometri di strade pulite e 174 alberi gestiti. Questi interventi sono stati messi in campo per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini, rispettando le esigenze del territorio.

Il Comune di Lugo ha reso noti i dati relativi all'intervento messo in campo per fronteggiare la nevicata del 6 gennaio, per garantire il ripristino della viabilità sul territorio comunale in tempi e modi consoni alle circostanze. Sul territorio di Lugo sono caduti tra i 14 e i 16 centimetri di.

